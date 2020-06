La Russie renonce à bloquer la messagerie Telegram

Les autorités russes avaient ordonné en 2018 le blocage de Telegram, qui revendique plus de 400 millions d'utilisateurs dont 30 millions en Russie. Elles ont annoncé ce jeudi leur intention de lever l'interdiction. REUTERS/Dado Ruvic

Texte par : Daniel Vallot

C’est la fin d’un bras de fer qui a duré plus de deux ans : la Russie renonce à bloquer la messagerie Telegram sur son propre territoire. Au nom de la lutte contre le terrorisme, Moscou tentait depuis le printemps 2018 d’empêcher les internautes russes d’utiliser ce service très populaire. Mais la messagerie a tenu bon, et a finalement obtenu gain de cause.