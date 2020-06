Le Saint-Siège adhère au protocole de Kigali qui protège la couche d'ozone

«Laudato si'» la lettre encyclique du pape François «sur la sauvegarde de la maison commune». REUTERS/Max Rossi

Texte par : RFI Suivre

Il y a cinq ans était publiée l’encylique Laudato si’ (Loué sois-tu) du pape François, un texte sur l’écologie intégrale où le souverain pontife évoquait protection de la nature et plaidait aussi pour un respect de la dignité humaine dans ses dimensions économiques et sociales. Un texte qui a eu un large écho, bien au-delà de la sphère catholique. Ce jeudi 18 juin, le Saint-Siège a de nouveau invité à la «conversion écologique» et annoncé son adhésion à l’amendement de Kigali du protocole de Montréal qui vient protéger la couche d’ozone.