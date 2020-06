Coronavirus: la filière viande frappée par une flambée de nouveaux cas en Europe

L'abattoir de Gütersloh, détenu par Tönnies, l'une des principales entreprises de transformation de la viande en Allemagne, ne rouvrira que sur décision des autorités. Friso Gentsch / dpa / AFP

Texte par : RFI Suivre

De nouveaux cas de coronavirus ont été détectés dans plusieurs abattoirs et usines de transformation de viande et de volailles au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas. Ils viennent s’ajouter aux infections déjà enregistrées dans d’autres abattoirs et usines alimentaires en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Espagne ou encore au Brésil. Ces sites seraient des lieux propices à la contamination.