L'Union européenne abaisse son aide à l'Érythrée

Pour la première fois depuis qu'elle a décidé de soutenir financièrement l'Érythrée, l'Union européenne a reculé timidement lundi. Le financement de construction de routes employant des conscrits du service militaire obligatoire avait provoqué une vive polémique à Bruxelles, et avait valu une plainte en justice d'un collectif de la diaspora.

Sous pression des ONG, de députés et d'associations de la diaspora, la direction du Développement de la coopération de la Commission européenne a fait le point sur l'aide apportée à l'Érythrée pour des projets de développement controversés, marquant une inflexion de l'engagement européen dans le pays.

Selon Hans Stausboll, chef de son Unité Afrique de l'Est, les projets actuellement financés ne visent plus que ce qu'il appelle les « soft areas », c'est-à-dire le soutien au renforcement de l'administration érythréenne et au retour volontaire des exilés. 6,6 millions d'euros ont également été débloqués mi-avril pour soutenir la réponse érythréenne à la lutte contre le Covid-19.

Mais il n'y aura plus de financement de routes, a-t-il dit. 50 millions d'euros supplémentaires demandés par l'Érythrée pour des projets de construction ont été refusés, a-t-il révélé. Il a ajouté qu'aucun financement additionnel ne serait accepté avant le prochain budget qui sera décidé l'année prochaine pour les six ans à venir. Et 30 millions initialement prévus pour l'Érythrée cette année seront plutôt alloués au soutien de la « transition politique positive » au Soudan.

