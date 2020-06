Plan de relance européen post-coronavirus: des divergences à surmonter entre les 27

La présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, le président du Conseil européen Charles Michel et le Premier ministre croate Andrej Plenkovic à l'issue du sommet européen en format vidéoconférence, à Bruxelles, Belgique le 19 juin 2020. Olivier Hoslet/Pool via REUTERS

C’était la première fois qu’ils échangeaient à 27 sur le plan de relance post-coronavirus proposé par la commission : 750 milliards d’euros, un montant inédit composé de 500 milliards de subventions et de 250 milliards de prêt, on le savait déjà, et la chancelière allemande s’en est félicitée, il y a un accord sur le principe de l’endettement commun, une première. Mais la taille du plan et le principe des subventions restent un véritable obstacle, les 4 pays dits « frugaux » (Autriche Pays-Bas Suède et Danemark) campent sur leur position, à commencer par les Pays-Bas et la Suède.