A Athènes, des manifestants réclament un meilleur accueil des réfugiés

A l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies ce samedi 20 juin dans le centre-ville d'Athènes en soutien aux réfugiés et demandeurs d’asile. Les manifestants appellent notamment les autorités grecques à faciliter l’intégration des réfugiés, souvent confrontés à un véritable chemin de croix administratif.

Avec notre correspondant à Athènes, Joël Bronner

Ils se sont donnés rendez-vous sur la place d’Omonia, la « concorde » en grec. Entourés de manifestants recs, demandeurs d’asile et réfugiés ne sont que quelques poignées à s’afficher. Parmi eux, derrière une banderole demandant notamment des permis de résidence, Shain Alom, 27 ans, vient du Bangladesh. Cela fait trois ans qu’il est en Grèce.

« Il m’arrive de travailler au noir. Mais parfois, comme je n’ai pas mes papiers, les employeurs en abusent et refusent de me payer. C’est très difficile. C’est pour ça que j’ai besoin d’avoir ma situation régularisée pour rester ici tout en travaillant. Nous ne demandons que ça, de payer des impôts, mais sans papiers officiels, c’est impossible. J’espère que l’Union européenne et la Grèce pourront nous aider. »

Masur est quant à lui originaire du Cachemire. Lui aussi vit en Grèce depuis plusieurs années. « La politique du gouvernement grec actuel est plus agressive envers les réfugiés. De nombreux réfugiés n’ont pas de logement, pas de travail, pas de papiers... Dans ces conditions, la survie est difficile », confie-t-il.

Le gouvernement conservateur, au pouvoir en Grèce depuis un an, durcit en effet progressivement la législation envers les réfugiés. Ainsi, depuis mars, une loi impose à ceux qui se voient octroyer l’asile de trouver un logement par eux-mêmes en un mois, au lieu de six précédemment.

