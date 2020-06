Géorgie: une manifestation contre le gouvernement dans le respect des gestes barrières

Quelques milliers de manifestants se sont rassemblés ce samedi soir à Tbilissi, la capitale de la Géorgie, répondant à l’appel du mouvement Honte pour dénoncer l’occupation d’une partie de leur pays par la Russie.

Avec notre correspondant à Tbilissi, Régis Genté

Coronavirus oblige, le mouvement Honte a accueilli les manifestants avec des masques et du désinfectant pour les mains. Devant le Parlement, les sympathisants du mouvement ont aussi collé des stickers au sol, représentant le visage du président russe Vladimir Poutine, pour désigner les emplacements où chacun devait se tenir pendant le rassemblement et ainsi respecter la distanciation physique.

Sur la scène, se sont succédés nombre de jeunes, non-politisés, pour dénoncer l’occupation de leur pays par la Russie. Il y a un an, le 20 juin 2019, une profonde colère populaire s’était emparée de l’ex-République soviétique après qu’un député russe, Sergey Gavrilov, s'était assis sur le siège du président du Parlement géorgien pour y présider une commission interparlementaire sur la religion orthodoxe.

Ce geste avait entraîné des mois de protestation, tant pour dénoncer l’occupation par la Russie de 20% du territoire national, Moscou soutenant le séparatisme des provinces de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, que par crainte de voir le gouvernement géorgien actuel mener une politique pro-Kremlin.

Ce samedi, les discours étaient d’autant enflammés que l’homme au cœur du scandale il y a un an s’est fendu dans la journée d’un message appelant Tbilissi à s’excuser devant la Russie. Une provocation de plus, alors que la colère d'il y a un an demeure enracinée dans les consciences et que le pouvoir, dirigé de façon informelle par le milliardaire Bidzina Ivanichvili, qui a fait fortune en Russie, avait répondu à la colère populaire par la violence.

