Coronavirus: aux Pays-Bas, une manifestation pour la fin des restrictions sanitaires

Aux Pays-Bas, environ 2 000 personnes étaient rassemblées à La Haye, où siège le gouvernement. Elles manifestaient pour la fin immédiate des mesures de restrictions sanitaires dans la lutte contre le Covid-19. La manifestation avait pourtant été formellement interdite par le gouvernement et la Justice néerlandaise. Des heurts ont eu lieu entre police et manifestants.

De notre correspondant à La Haye, Antoine Mouteau

« Nous sommes un pays libre, nous sommes les Pays-Bas. » Ces mots, ce sont l’un des slogans entendus à La Haye sur le Malieveld, une vaste pelouse à quelques centaines de mètres du siège du gouvernement. Environ 2 000 personnes sont venues braver l’interdiction de manifester. Tous sont farouchement opposés aux mesures contre le Covid-19. À l’image de Sandra, 47 ans. « Vous voyez sur ma bannière, il y a écrit : les masques sont des muselières. Les masques nous empêchent d’avoir une conversation normale dans le bus. C’est du n’importe quoi. »

« Donc faisons de nouveau comme avant. »

Aux Pays-Bas, le gouvernement a été moins strict que dans d’autres pays d’Europe. Pendant le confinement, il ne fallait par exemple pas justifier ses trajets. Mais pour ces manifestants, l’obligation du port du masque dans les transports publics et la distance obligatoire d’un mètre et demi entre les personnes sont insupportables. Selon Robert, 37 ans, le gouvernement exagère le danger de la pandémie. « Je pense qu’il a été prouvé que le virus n’est pas aussi meurtrier qu’ils aimeraient le faire croire. Donc faisons de nouveau comme avant. »

Il y a quelques jours, les autorités avaient interdit le rassemblement, car jugé non conforme aux actuelles mesures de distanciation d’un mètre et demi. Et surtout par peur de voir arriver ici jusqu’à 10 000 personnes. Une décision validée plus tard par un tribunal. Beaucoup reprochent au gouvernement un traitement inégal, entre les manifestations du mouvement « Black Lives Matter » et leurs propres rassemblements. Vers la fin de la manifestation, des heurts ont éclaté entre policiers et manifestants. Pour disperser la foule, la police a notamment sorti les canons à eau. Plusieurs personnes ont été arrêtées.

