Pologne: manifestation anti-gouvernement après des propos anti-LGBT du président Duda

Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta via REUTERS

A une semaine du premier tour de la présidentielle, il est difficile de prédire qui pourrait l’emporter. Le maire de Varsovie, candidat du principal parti d’opposition, fait jeu égal dans les sondages avec le président sortant, Andrzej Duda, de plus en plus contesté. Pour preuve, ce rassemblement à Varsovie samedi 20 juin, sous un slogan évocateur : « Dégage ».

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Varsovie, Thomas Giraudeau

Environ 450 manifestants se sont rassemblés pour crier leur colère et appelé à la démission du président et du gouvernement. Mauvais temps oblige, les parapluies sont ouverts ce samedi après-midi, beaucoup aux couleurs arc-en-ciel. Déjà visés toute l’année dernière, les LGBT sont de nouveau attaqués, cette fois-ci par le président polonais. Lors d’un meeting, il a déclaré que « ce ne sont pas des personnes, mais une idéologie plus destructrice que le communisme ».

Adriana Wilpa, la quarantaine, est fatigué de ce climat nauséabond. « Nous sommes très en colère. C’est notre président, il devrait faire attention à tous les Polonais, quel que soit leur identité sexuelle. Et là, il dit que les LGBT ne sont pas des personnes ! On est où là, au XIXe siècle ou en 2020 ? »

Petit drapeau arc-en-ciel dans les mains, Camilla Janka constate une haine grandissante envers les personnes homosexuelles. « C’est de la faute du gouvernement. Les LGBT sont devenus leurs ennemis. Surtout parce que le principal concurrent du président Douda est plutôt gay-friendly. Donc s’en prendre à eux, c’est une manière de le viser lui. »

En tant que maire de Varsovie, Rafal Trzaskowski a signé une charte en faveur des LGBT. Depuis, cet engagement lui est reproché par le pouvoir, qui y voit une attaque contre la famille traditionnelle. Au bord du cortège, Ela Hodowicz est venue avec sa fille de 10 ans. « Elle a fait cette pancarte toute seule. Et dessus, il y a écrit, "ASSEZ !" On en a assez de ce président ! Il fait honte à notre pays. Et ces propos sont criminels. »

A priori, Andrzej Duda ne risque aucune sanction pour ces mots. L’homophobie n’existe pas dans le droit polonais.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne