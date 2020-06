Pologne: pour pousser les citoyens aux urnes, le gouvernement offre des camions de pompiers

Le président polonais Andrzej Duda (ici en 2017) est le favori de la prochaine présidentielle. Mais l'écart avec son adversaire se resserre. ©REUTERS/Kacper Pempel

En Pologne, à une semaine du premier tour de la présidentielle, l’écart se resserre entre le président sortant conservateur, favori pour sa réélection, et son principal concurrent libéral, le maire de Varsovie. Pour faire la différence, le gouvernement use de tous les moyens pour convaincre les électeurs d’aller voter, et si possible pour le chef de l’État.