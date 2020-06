Russie: Vladimir Poutine annonce une réforme de l'impôt sur le revenu

Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé ce mardi 23 juin une réforme très symbolique de l’impôt sur le revenu. Une mesure qui se veut « sociale » pour financer la recherche médicale, et cela à l’approche du référendum sur la réforme de la Constitution voulue par le président.

Avec notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

C’était l’une des mesures phares du premier mandat de Vladimir Poutine, au début des années 2000 : un taux d’imposition unique, à 13%, pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscales. Vingt ans plus tard, le président russe est toujours là, mais à ses yeux, l’administration fiscale s’est améliorée, suffisamment en tous cas pour en finir avec ce taux unique.

« Je propose de faire passer de 13 à 15% le taux d’imposition de tous ceux qui gagnent plus de cinq millions de roubles par an (environ 63 000 euros, ndlr), a déclaré le président russe. Cela permettra de dégager près de 60 milliards de roubles que nous destinerons aux enfants atteints de maladies rares, à l’achat de médicaments et de matériel de haute technologie. »

Vladimir Poutine n’a pas décrété d’exonération pour les ménages les plus pauvres. Mais il a annoncé de nouvelles mesures de soutien aux familles, face aux conséquences du coronavirus. A une semaine du vote sur la réforme de la Constitution, le chef de l'Etat espère retrouver une partie de la confiance perdue ces derniers mois auprès de la population. Si le texte est validé, le président russe pourra prétendre à deux nouveaux mandats, et rester au pouvoir jusqu’en 2036.

