Le président kosovar inculpé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité

Le président du Kosovo Hashim Thaçi lors d'une rencontre à Pristina le 16 juin 2020. Armend NIMANI / AFP

La CPI a inculpé le président kosovar Hashim Thaçi et l'ex-patron du renseignement de la guérilla kosovare et actuel dirigeant du Parti démocratique du Kosovo (PDK), Kadri Veseli, pour crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis durant la guerre contre la Serbie, à la fin des années 1990.