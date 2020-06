Pour la France et l'Allemagne, il faut sauver l'OMS

À Genève, le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a fait part jeudi 25 juin en conférence de presse du «soutien de la France et du couple franco-allemand au fonctionnement de l'Organisation mondiale de la santé». REUTERS/Denis Balibouse

À Genève, les ministres français et allemand de la Santé ont apporté leur soutien à l'Organisation mondiale de la santé, cible de nombreuses critiques sur sa gestion de la crise du Covid-19. Mais derrière les déclarations d'amitié et les promesses de nouveaux dons, Paris et Berlin cherchent en coulisses à faire revenir les États-Unis au sein de l'OMS, Washington ayant claqué la porte de l'agence en pleine pandémie.