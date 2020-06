Index, premier site d'info de Hongrie, prochaine victime de la mise au pas des médias?

Des hommes d’affaires proches du Premier ministre Viktor Orban (notre photo) sont entrés au capital de index.hu. REUTERS/Bernadett Szabo

Texte par : RFI Suivre

En dix ans, le Premier ministre Viktor Orban a mis les médias publics à sa botte et fait racheter par des proches de nombreux médias privés. Sa prochaine victime pourrait bien être le site web Index. Indépendant et critique, c’est le premier portail d’information en Hongrie derrière Google, Yahoo et YouTube.