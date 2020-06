Les plages désertes de l'Algarve au Portugal, dommage collatéral du Covid-19

L’Algarve dans le sud du Portugal vit essentiellement du tourisme. Mais les touristes ne sont pas là, et en mai le chômage a grimpé de 200 %. La saison est très mal engagée.

De notre correspondante à Lisbonne,

En Algarve, la saison commence en mars. Cela a coïncidé cette année avec le début de l’épidémie. Rien n’a démarré, ni les hôtels et les restaurants, ni les attractions et les loisirs. La baisse de l’activité dans le secteur est de 90 % . Un signe qui ne trompe pas sur la dépendance de l’Algarve au tourisme. Tous les ans, la région doit réclamer des renforts dans ses hôpitaux. Cette année moitié moins.

Pour le troisième mois consécutif, le taux de chômage flambe, et le mois de mai avec cette augmentation de 200 % par rapport à mai 2019, bat tous les records. En ce mois de juin, plages quasi-désertes et rideaux des commerces baissés donnent l’impression d’être encore au mois de mars, la chaleur en plus. La situation est si dramatique que certains réclament une aide spécifique dans le budget complémentaire qui doit bientôt être approuvé par les députés pour soutenir l’économie du pays.

L’Algarve mise aussi sur la réouverture le 1er juillet de la frontière avec l’Espagne, pays gros fournisseurs d’estivants. Autre espoir, la reprise des vols internationaux par les compagnies low-cost. Mais les indicateurs restent dans le rouge. Et même si les nationaux viennent sur la côte cet été, la saison s’annonce très morose.

