Russie: prison avec sursis pour le réalisateur et metteur en scène Kirill Serebrennikov

Le metteur en scène de cinéma et de théâtre russe Kirill Serebrennikov attend avant son audience devant le tribunal de Moscou, le 26 juin 2020. REUTERS/Maxim Shemetov

Texte par : Daniel Vallot

C’est l’épilogue d’une affaire judiciaire qui a tenu en haleine le monde de l’art et du théatre russes au cours des trois dernières années. Kirill Serebrennikov, réalisateur et metteur en scène accusé de détournement de fonds par les autorités de son pays, a été reconnu coupable de fraude, mais il n'a été condamné qu'à une peine de prison avec sursis. C’est donc le soulagement pour le réalisateur et son entourage.