Coronavirus: la difficile réouverture des frontières extérieures de l'Union européenne

Des passagers en provenance de Paris arrivent à l'aéroport de Madrid après la réouverture des frontières espagnoles, le 21 juin 2020. REUTERS/Sergio Perez

Texte par : RFI Suivre

L’UE a commencé le 15 juin à rouvrir ses frontières internes et a décidé de commencer le 1er juillet à rouvrir ses frontières externes. Mais elle pourrait ne pas rouvrir aux résidents américains et décider de le faire pour les résidents de la Chine par exemple. Cette perspective est évidemment à même à provoquer de nouveaux remous diplomatiques entre Américains et Européens.