Irlande: accord pour une coalition gouvernementale, sans le Sinn Féin

Le chef de Fianna Fail, Micheál Martin, à l'hôtel Clayton à Dublin le 26 juin 2020, où le parti a approuvé une coalition à trois. Il devrait être nommé samedi Premier ministre par le nouveau bloc. Paul Faith / AFP

Texte par : RFI Suivre

Plus de quatre mois après les législatives en Irlande, deux partis centristes irlandais et les Verts ont voté vendredi en faveur d'une coalition gouvernementale tripartite, s'accordant ainsi pour former un gouvernement sans les nationalistes du Sinn Féin, pourtant arrivés en tête.