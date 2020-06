Vaccin contre le Covid-19: des stars aident l'UE à collecter des fonds

Co-organisé par la Commission européenne et par l’organisation internationale Global Citizen, un sommet mondial a rassemblé ce samedi des dizaines d’intervenants pour apporter des fonds dans la lutte mondiale contre la pandémie et pour assurer que les futurs vaccins ainsi financés seraient distribués en particulier aux pays qui ne peuvent d’habitude pas espérer être servis en priorité. Parmi les participants, le secrétaire général de l’Onu, le directeur de l’OMS, Melinda Gates et des dizaines de Premiers ministres comme Angela Merkel ou de présidents comme Emmanuel Macron.

De notre bureau de Bruxelles,

Dans la masse des intervenants à ce sommet, Angélique Kidjo ou Miley Cyrus aux côtés de la Première ministre néo-zélandaise ou de la chancelière allemande. Aux côtés, façon de parler, car ce sommet est virtuel, pandémie oblige, et beaucoup de participants avaient enregistré leur message à l’avance.

Des messages pour annoncer de nouvelles contributions financières ou confirmer des annonces déjà faites dans l’effort mondial pour soutenir la recherche du futur vaccin contre le Covid-19.

Et les résultats sont à la hauteur et ont même dépassé les attentes. Les organisateurs espéraient initialement lever sept milliards et demi d’euros lors du lancement du marathon des donateurs début mai et selon la Commission européenne ce sommet virtuel a permis d’engranger pour plus de six milliards d’euros de nouvelles promesses de don, ce qui porte à quinze milliards neuf cents millions les engagements des Etats, des organisations internationales, des entreprises et des organismes caritatifs.

Près de douze milliards proviennent d’Europe ce qui permet de souligner la vocation de cette levée de fonds puisque ce sommet a permis de décréter à l’avance l’attribution de plus de 250 millions de doses de vaccins pour les pays à revenus moyens ou faibles.

