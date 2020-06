Les Polonais élisent leur président dans un scrutin retardé par la pandémie

Dans un bureau de vote de Varsovie, dimanche 28 juin. Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta/via REUTERS

Texte par : Thomas Giraudeau Suivre

En Pologne, malgré l’épidémie de coronavirus, qui n’a toujours pas atteint son pic dans le pays, on vote ce dimanche pour le premier tour de l’élection présidentielle. Les électeurs ont le choix entre 11 candidats, mais selon tous les sondages, aucune surprise n'est à attendre dimanche soir. Le second tour devrait se jouer entre le président sortant, le conservateur And-jéille Douda, et le maire libéral de Varsovie, Rafal Tchasse-kof-ski. Peu de suspense, et pourtant la participation s’annonce très élevée.