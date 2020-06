Le président islandais Johannesson réélu avec 90% des voix

Le président sortant et réélu Gudni Johannesson, le 27 juin 2020, après avoir voté.

L'Islande a réélu triomphalement samedi 27 juin pour quatre ans son président sortant Gudni Johannesson, avec près de 90% des suffrages.

Selon les résultats disponibles vers minuit locales et GMT, portant sur 60 000 suffrages, Gudni Johannesson est arrivé en tête avec 90,7% des voix devant son unique rival, le candidat de droite populiste Gudmundur Franklin Jonsson (9,5%). Soit peu ou prou le score prédit par les sondages ces dernières semaines.

Avec cet universitaire, professeur d'histoire, sans étiquette politique, l'île volcanique de 365 000 habitants a fait le choix de la continuité, douze ans après la faillite spectaculaire de ses banques en 2008, et à l'aube d'une nouvelle crise économique mondiale due au coronavirus.

Ils étaient 252 217 électeurs à être invités à se rendre dans les bureaux de vote. Gudmundur Jonsson a rapidement reconnu sa défaite. « J'envoie mes félicitations à Gudni et sa famille », a-t-il dit, reconnaissant n'avoir jamais vraiment cru faire un score à deux chiffres.

Venu voter à vélo près de Reykjavik, le président Johannesson avait dit samedi matin à l'AFP sa volonté de « continuer dans la même voie » en cas de réélection. Johannesson, plus jeune président élu depuis l'indépendance en 1944, a joui d'une forte popularité depuis son arrivée au poste en 2016.

Virus éteint sur l'île



Dans le régime parlementaire de l'île nordique, le chef de l'Etat a un rôle essentiellement protocolaire. Un seul véritable pouvoir lui revient, et il est important : un droit constitutionnel de bloquer la promulgation d'une loi et de la soumettre à référendum.

Sans énorme enjeu, la présidentielle islandaise peut revendiquer une place à part dans l'histoire de l'égalité hommes-femmes. En 1980, elle avait conduit à l'élection de la première femme chef d'État au monde, en la personne de Vigdis Finnbogadottir, 90 ans aujourd'hui.

Après la Serbie dimanche dernier, et avant la Pologne et la France ce dimanche, l'Islande est le deuxième pays à organiser une élection depuis le début des mesures de confinement en Europe. En dehors de mesures de précaution (distanciation de deux mètres et gels hydroalcooliques dans les bureaux), l'épidémie, pratiquement éteinte depuis des semaines dans l'île nordique, n'a pas eu d'impact.

(AFP)

