Présidentielle en Pologne: le pays va-t-il poursuivre son virage conservateur?

A Varsovie, en Pologne, le 26 juin 2020, avant la présidentielle de dimanche. Agencja Gazeta/Adam Stepien via REUTERS

La Pologne va-t-elle poursuivre son virage conservateur ? C’est l’enjeu de l’élection présidentielle qui se tient ce dimanche. Selon tous les sondages, on s’achemine vers un deuxième tour, dans 15 jours, entre le président sortant, l’ultra-conservateur Andrzej Duda, soutenu par le parti au pouvoir, et le maire libéral de Varsovie, Rafal Trzaskowski. En Pologne, le président de la République a relativement peu de pouvoirs. Mais il peut mettre son veto à toutes les lois votées au Parlement. Si un candidat d’opposition est élu, une situation de blocage arrivera certainement. Alors, des deux côtés de l’échiquier politique, les votants ont bien compris l’importance de cette élection. On prédit une participation record.