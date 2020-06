Présidentielle en Pologne: le président sortant affrontera le candidat libéral au 2nd tour

Le président polonais et candidat à la présidence, du parti Droit et justice (PiS), Andrzej Duda, après l'annonce des résultats du scrutin ce dimanche 28 juin, à Varsovie. REUTERS/Kacper Pempel

Texte par : RFI Suivre

En Pologne, c’est un second tour sans surprise, dans deux semaines, qui verra l’affrontement entre le président sortant Andrzej Duda et le maire de Varsovie, Rafal Trzaskowski. Le chef de l’État devance au premier tour de la présidentielle son rival de plus de 10 points, selon les premières estimations sorties des urnes.