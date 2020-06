Espagne: 34 arrestations pour trafic de déchets vers l'Afrique

Des recycleurs de déchets informatiques en route pour le marché Alaba à Lagos au Nigeria (image d'illustration). BAN

La garde civile espagnole a interpellé 34 personnes dans les îles des Canaries, Gran Canarie et Tenerife. Ces personnes sont impliquées dans le trafic illégal de déchets de matériel électrique et électronique à destination de plusieurs pays d’Afrique, Sénégal, Ghana, Gambie, Togo, Bénin, Guinée, Sierra Leone et, surtout, Nigeria. Entre 2018 et 2019, 138 transferts illégaux auraient eu lieu.