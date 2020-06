L'Allemagne décide de dissoudre l'une de ses forces militaires d'élite

Les commandos du KSK, ici en mai 2017, sont pointé du doigt en Allemagne pour leur proximité avec les milieux d'extrême droite. Carsten Rehder / dpa / AFP

Texte par : RFI Suivre

Les KSK, une force d'élite créée en Allemagne dans les années 1990 pour des opérations délicates comme le sauvetage d'otages détenus à l'étranger, devenaient de plus en plus embarrassants pour Berlin. Des révélations sur les sympathies d'extrême droite de certains membres et des disparitions d'armements défrayaient la chronique depuis des semaines.