IVG en Irlande: premier rapport parlementaire, un an et demi après la légalisation

En Irlande, le premier rapport parlementaire sur les interruptions de grossesse a été présenté au Parlement ce mardi 30 juin. L’IVG a été légalisé dans le pays en janvier 2019, à la suite d’un référendum massivement favorable. Le rapport fournit un bilan de la première année d’avortements légaux.

De notre correspondante à Dublin, Emeline Vin

Six mille six cent soixante-six avortements ont été pratiqués en Irlande en 2019. Seule une centaine d’IVG ont concerné des grossesses non viables ou dangereuses pour la vie de la mère. La majorité des interruptions volontaires ont donc eu lieu à moins de 12 semaines de grossesse, un acte passible de 14 ans de prison jusqu’en 2018.

Après la publication du rapport, le groupe anti-avortement Pro-Life Campaign a dénoncé le soutien de l’État à une loi qui a « fait perdre leur vie à des milliers de bébés pas encore nés ». L’association critique l’augmentation du nombre d’avortements. Impossible, cependant, de connaître les chiffres antérieurs à la décriminalisation, puisque par définition, les femmes se faisaient avorter dans la clandestinité.

Du côté des activistes pro-choix, le directeur du Planning familial Niall Behan souligne que le taux d’IVG est plutôt bas, moins de 10 pour 1000 femmes, similaire à celui du Portugal par exemple. Les données révèlent aussi une inégalité d’accès selon le milieu, rural ou urbain. Les associations rappellent que dans certains comtés de l'ouest du pays, toujours aucun médecin ne pratique l'avortement.

