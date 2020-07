Le Venezuela renonce à expulser l'ambassadrice de l'UE à Caracas

Le ministre des Affaires étrangères su Venezuela, Jorge Arreaza, le 25 février à Genève en Suisse. Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP

Texte par : RFI Suivre

Le Venezuela renonce à expulser l'ambassadrice de l'Union européenne à Caracas, ont annoncé ce jeudi 2 juillet dans un communiqué commun le ministre vénézuélien des Affaires étrangères et le chef de la diplomatie européenne. Les deux responsables s’étaient entretenus par téléphone et ont donc désamorcé une nouvelle source de conflit potentielle dans une relation déjà tendue entre le Venezuela et l’Union européenne.