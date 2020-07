Réouverture des pubs et coiffeurs en Angleterre: «Je pense que c’est un peu tôt»

Les pubs font partie des commerces autorisés à rouvrir ce samedi en Angleterre. REUTERS/Hannah McKay

Texte par : RFI Suivre

En Angleterre, les pubs, restaurants et hôtels, tout comme les cinémas et musées rouvrent ce samedi, ainsi que certains commerces comme les coiffeurs. Mais l’Écosse et le Pays de Galles ne sont pas concernées par cet assouplissement des mesures sanitaires après quatre mois de confinement. RFI s’est rendu dans un pub historique du centre de Londres.