La Grèce prolonge le confinement dans les camps de migrants malgré les critiques des ONG

Dans un camp de fortune pour réfugiés et migrants à côté du camp de Moria, lors d'un confinement à l'échelle nationale pour contenir la propagation de la maladie à coronavirus, sur l'île de Lesbos, Grèce 02 avril 2020.

En Grèce, le confinement dans les camps surpeuplés de demandeurs d’asile a été prolongé samedi 4 juillet pour la cinquième fois consécutive. Démarré fin mars, ce confinement s’étend donc à présent jusqu’au 19 juillet.

De 7h à 21h, seuls des groupes de moins de 10 personnes sont autorisés à sortir des camps avec une limite de 150 personnes par heure au total, relate notre correspondant à Athènes, Joël Bronner. Des limitations de mouvement ont aussi été officiellement imposées à ces milliers de demandeurs d’asile, dont le confinement a été prolongé de deux semaines par les autorités grecques samedi 4 juillet.

Avec moins de 200 morts officiellement recensés, la Grèce a jusqu’à présent été relativement épargnée par la pandémie de coronavirus. Le confinement de la population a été levé début mai puis la plupart des vols internationaux à destination de la Grèce, censés soutenir la saison touristique, ont repris début juillet.

Les ONG s’interrogent sur un choix politique

Dans les centres dits d’accueil et d’identification, situés en particulier sur cinq îles de la mer Égée – comme Lesbos ou Samos, où s’entassent toujours actuellement 32 000 personnes au total pour une capacité théorique de 5.400 places – le confinement se poursuit. Et ce, alors que parmi l’ensemble des demandeurs d’asile du pays, seuls quelques dizaines de cas ont été signalés depuis le début de la crise sanitaire et qu’aucune victime n’a été dénombrée.

Représentants d’ONG et défenseurs des droits de l’homme s’interrogent sur ces prolongations à répétition. Sous couvert de santé publique, ces mesures apparaissent de plus en plus comme un choix politique, qui tend en direction de camps fermés ou semi-fermés. Il semble aussi s’agir de minimiser la présence des demandeurs d’asile au sein de l’espace publique.

Pour Marco Sandrone, coordinateur de Médecins sans frontières (MSF) au camp de Moria sur l'île de Lesbos, le confinement concernant des camps de migrants n'est pas une question de santé publique. « Ils essaient de rendre les réfugiés aussi peu visibles que possible », estime Jenny Kalipozi, un bénévole de l'île de Chios qui aide les migrants dans les camps.

(Avec AFP)

