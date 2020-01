Brexit, le jour J

Texte par : RFI Suivre

Plus de trois ans et demi après le référendum, le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne devient effectif. Le Brexit aura officiellement lieu ce vendredi 31 janvier à 23h, heures de Londres. RFI se mobilise pour vous faire vivre l'évènement tout au long de la journée. Éditions spéciales en direct de la capitale britannique, reportages, magazines, analyses. Suivez le programme.