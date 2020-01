Maintien de l'ordre: Christophe Castaner annonce le retrait de la grenade GLI-F4

Le ministre français de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé ce dimanche 26 janvier le retrait d'une grenade de désencerclement explosive, utilisée par les forces de l'ordre en France et accusée de provoquer de graves blessures chez des manifestants.

Publicité Lire la suite

Petite, mais très controversée. Voilà comment pourrait être qualifiée la grenade GLI–F4. À Notre-Dame-des-Landes ou lors des manifestations de « gilets jaunes », plusieurs personnes ont eu une main arrachée en ramassant cette arme dite de force intermédiaire à triple effet – lacrymogène, sonore et de souffle –, utilisée par les forces de l'ordre pour disperser les manifestants. En cause : les 26 g de TNT qu'elle contient.

Son usage était dénoncé depuis des années, jusque devant le Conseil d'État. Sans effet. Ce n'est finalement que ce dimanche que Christophe Castaner a annoncé le retrait immédiat de cette grenade, anticipant les conclusions du futur schéma du maintien de l'ordre.

► À écouter aussi : Le président d'honneur de la FIDH à propos des violences policières

« Elles n'ont pas une couleur, elles n'ont pas un signalement spécifique et il est arrivé, il y a plusieurs mois déjà, que des policiers soient obligés de les utiliser pour se désengager d'une menace et que des manifestants les prenant volontairement en main se blessent gravement. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il nous faut retirer les GLI–F4 », a déclaré le ministre de l'Intérieur sur la chaîne de télévision publique France 3.

La GM2L, qui la remplace, est-elle moins dangereuse ?

Les forces de l'ordre accueillent cette annonce comme un désaveu du gouvernement et craignent que cela augmente le sentiment d'impunité des éléments violents dans les manifestations. « Si on leur enlève les moyens de défense, que va-t-il leur rester ? Leur arme de service ? », a réagi sur RFI Fabien Vanhemelryck, secrétaire général du syndicat Alliance Police nationale. « Si un jour ils ne peuvent plus se protéger et assurer la sécurité des personnes et des biens parce qu'ils n'en ont plus les moyens, le seul responsable sera le gouvernement. »

Pour les avocats qui défendent les victimes de ces grenades, en revanche, ce retrait est un bon signal, mais qui arrive trop tard. Surtout, il n'est pas synonyme d'un meilleur maintien de l'ordre dans les futures manifestations. « L'annonce nous semble quelque peu hypocrite, d'autant que d'autres dispositifs sont prévus pour la remplacer », remarque ainsi au micro de RFI Me Chloé Chalot, avocate au barreau de Rouen. La GLI va en effet être remplacée par la GM2L, une grenade lacrymogène assourdissante, mais sans TNT.

Elle n'en sera pas moins dangereuse pour les manifestants qui tentent de s'en emparer, prévenait le ministère de l'Intérieur devant le Conseil d'État en 2019, car sa puissance est quasiment similaire à celle de la GLI F4.

La GM2L est-elle moins dangereuse ? Voilà ce que disait @Place_Beauvau dans son mémoire en défense devant le Conseil d'Etat en mai 2019 : "La puissance (et donc la dangerosité pour quiconque voudrait ramasser un tel projectile) est quasiment similaire à celle des GLI F4" pic.twitter.com/x7L0bozQD4 Ismaël Halissat (@ismaelhat) January 26, 2020