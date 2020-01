Polémique autour d'une adolescente menacée de mort pour avoir critiqué l’islam

Mila, une jeune lycéenne de 16 ans, dit avoir reçu des milliers de menaces de mort et de viol après avoir vivement critiqué l’islam sur les réseaux sociaux. Ce mardi, la secrétaire d’Etat à l’égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, a pris la parole au sujet de la polémique.

L’affaire commence samedi 19 janvier dernier en Isère. Mila, une lycéenne de 16 ans aux cheveux courts et mauves, publie sur son compte Instagram plusieurs courtes vidéos. Des réponses au harcèlement lesbophobe et misogyne qu’elle dit subir sur les réseaux sociaux de la part de certains utilisateurs. Sur le site identitaire féministe Bellica, la jeune fille explique que c’est parce qu’elle avait éconduit un musulman qui la draguait lourdement que le flot d’insultes a commencé.

Critique de l’islam

Dans ses vidéos de réponses à ses cyberharceleurs, Mila évoque pendant quelques secondes les religions en général, et l’islam en particulier. La jeune fille tient alors, face caméra, des propos vulgaires et très virulents.

Après la publication de ces vidéos, les insultes redoublent de violence et l’adresse de la lycéenne ainsi que le nom de son lycée se retrouvent livrés en pâture sur Internet. Mila commence alors à recevoir des centaines de menaces de mort et de viol.

Menaces de mort

Depuis qu’elle a posté ses messages il y a dix jours, la jeune fille dit avoir reçu des milliers de messages menaçants et injurieux. Elle évoque un flot d’insultes incessant aussi bien en public que par messages privés.

D’après Mila, des harceleurs auraient également créé de faux comptes à son nom sur les réseaux sociaux, faisant dire à la jeune fille des propos haineux et insultants. Certains internautes ont également suggéré d’aller la lyncher à plusieurs dans son lycée, dont l’adresse circule. Mila n’a pas voulu se rendre en cours lundi par crainte de représailles. Elle a été déscolarisée et est actuellement sous protection et suivi psychologiquement.

Deux enquêtes ouvertes

Le parquet de Vienne, en Isère, a ouvert deux enquêtes. L’une, du chef de « provocation à la haine raciale », a pour but de « vérifier si les propos tenus sur la vidéo » diffusée par la jeune fille « sont de nature à recouvrir une qualification pénale ou s’inscrivent dans la liberté d’expression reconnue à chacun ».

L’autre, ouverte du chef de « menaces de mort, menace de commettre un crime, harcèlement » notamment, s’attache à retrouver et poursuivre les auteurs de ces faits « gravement attentatoires à l’intégrité » de Mila selon le parquet.

Première réaction politique

Reçu vendredi dernier sur Sud Radio, le délégué général du Conseil français du Culte musulman (CFCM), Abdallah Zekri, a réagi, tout en condamnant les menaces de mort, il a estimé que la jeune fille n’aurait pas dû tenir de tels propos : « Elle doit assumer les conséquences de ce qu’elle a dit. Je le dis, elle l’a cherché, elle assume. Qui sème le vent récolte la tempête », a prévenu M. Zekri à l’antenne.

De son côté, la secrétaire d’Etat à l’égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, a qualifié ce mardi les propos d’Abdallah Zerki de « criminels ». « Je trouve que ce sont des propos criminels, ce sont des propos coupables, et je me bats contre cette idée selon laquelle une femme, une jeune fille en l’occurrence mais qui que ce soit qui serait victime de violence, de cyber harcèlement, ce serait parce que cette personne l’aurait cherché », a réagi Marlène Schiappa sur France Inter.