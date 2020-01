La communauté asiatique en France se sent stigmatisée à cause du Coronavirus

L'Association des jeunes Chinois de France dénonce un « racisme ordinaire » subi par la communauté asiatique depuis le début de l'épidémie de coronavirus qui sévit en Chine. Sur les réseaux sociaux, des internautes s'indignent avec le hashtag #JeNeSuisPasUnVirus. Reportage.

« Bon courage aux personnes d'origine asiatique, la connerie humaine est le plus gros virus qu'on ne peut pas encore éradiquer. » Ces mots sont ceux d'un internaute qui dénonce une stigmatisation des Asiatiques en France à cause du coronavirus.

Dans les transports ou dans les écoles, les attitudes ou propos anti-Chinois refont surface. Même si parfois c'est dit sur le ton de la rigolade, ce lycéen d'origine chinoise a noté certains propos dans son établissement : « Ils disent souvent " Ne venez pas vers nous, vous allez nous contaminer. " Alors que c’est certains Chinois de certaines régions en Chine. Et après, il y a en a qui sont un peu plus sensibles, donc ils le prennent très mal. »

C'est le cas de cette collégienne de 14 ans d'origine cambodgienne qui ne parle plus à un de ses amis. « J’ai eu une remarque d’un ami qui me disait qu’il ne voulait plus rester avec moi parce que j’étais Chinoise, même si je ne le suis pas. Je ne lui ai pas parlé, je suis partie », rapporte-t-elle.

Cette autre collégienne raconte, elle, une situation humiliante vécue par une de ses camarades. « Personnellement je n’ai pas vécu ce genre de situation, sauf que j’ai connu une fille qui m’a raconté que dans le métro elle s’était assise quelque part et qu’il y avait des gens qui ont commencé à s'éloigner d’elle parce qu’elle était Chinoise, décrit la jeune fille. C’est blessant pour les Asiatiques de savoir qu’il y a des gens qui s’éloignent d’eux juste parce qu’ils sont Asiatiques et qui pensent qu’ils ont le virus alors que c’est faux. »

Selon l'Association des jeunes Chinois de France, l'épidémie de coronavirus a engendré une montée du racisme anti-asiatique qu'il faudrait dénoncer et combattre avec plus de fermeté.

