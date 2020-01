France: la «Nuit des idées» veut célébrer la circulation des savoirs

Célébrer la circulation des idées entre les pays et les cultures, les disciplines et les générations : chaque année, la « Nuit des idées » est une invitation à découvrir l’actualité des savoirs, à écouter celles et ceux qui font avancer les idées dans tous les domaines, à échanger sur les grands enjeux de notre temps. La cinquième édition de la « Nuit des idées », pilotée par l’Institut français, se tient ce jeudi 30 janvier sur le thème « Être vivant ».

Près de 200 villes aux quatre coins du monde ne dormiront pas cette nuit. Patrick Boucheron, historien au Collège de France à Paris, participe à la « Nuit des idées » depuis quatre ans : « Cette nuit, c’est une volonté d’organiser et de pacifier le débat, trouver des lieux d’accords et de désaccords et les mettre hors de leurs gonds habituels. Faire l'étude des différents thèmes de la Nuit des idées est comme chroniquer nos propres hantises. »

Urgence écologiste

Cette cinquième édition est placée sous le signe de l'urgence écologique, explique Cyril Pierre du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères: « "Être vivant" est effectivement un thème vaste, mais il est d’une particulière actualité puisque nous sommes en pleine crise de la biodiversité et du changement climatique. L'idée c’est d’avoir dans près de 90 pays du monde un débat simultané, donc ce n’est pas un débat franco-français. »

Caisse de résonance

Véritable caisse de résonance entre science et société, la « Nuit des idées » réunit architectes et blogueurs, philosophes et activistes, comme cette Ougandaise de 22 ans engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique... Mais, pour Frédéric Worms, directeur adjoint de l'École normale supérieure à Paris, « l’importance du débat d’idées est de couper avec l’urgence et d’avoir un événement un peu festif aussi. Et la nuit, c’est un peu ça : c'est pour affronter les problèmes du jour ».