France: grosse polémique autour des jours de congé après la perte d'un enfant

Le président Emmanuel Macron est intervenu lui-même samedi 1er février pour faire cesser la polémique après le rejet par les députés de la majorité d'une proposition de loi prévoyant de passer de 5 à 12 jours le congé d'un salarié venant de perdre un enfant. Ce rejet a suscité un tollé, de l'extrême gauche au patronat. Le gouvernement a admis une « erreur » et les députés LaREM sont prêts à revoter.

Dans un rare rappel à l'ordre, « le président a demandé au gouvernement de faire preuve d'humanité » sur le dossier, a indiqué l'Élysée.

Une concertation, c'est donc la réponse de la ministre du Travail à la polémique qui est en train de naître. Muriel Pénicaud fait face depuis jeudi dernier aux reproches de tout bord après le rejet par la majorité présidentielle d'un amendement qui avait pour but de faire passer de cinq à douze jours les congés qu'un parent pourrait poser suite au décès d'un enfant.

Muriel Pénicaud a justifié ce rejet par le coût que cela entraînerait pour les entreprises, particulièrement les plus petites. L'amendement a donc été rejeté à 40 voix contre 38. En compensation, les députés ont voté l'autorisation de donner des jours de congé entre collègues, par solidarité, dans ce type de situation.

Les députés de droite comme de gauche ont qualifié de « honte » le rejet de l'amendement initial.

Muriel Pénicaud: « une erreur »

Même le Medef s'est désolidarisé du gouvernement et réclame un nouveau vote à l'Assemblée nationale. Face au tollé provoqué par le rejet de l'amendement, Muriel Pénicaud a donc annoncé une « concertation avec les acteurs associatifs et les organisations syndicales et patronales ».

Samedi, la ministre du Travail a ainsi reconnu que le gouvernement avait fait « une erreur ». « Face au deuil, il faut du soutien psychologique et nous allons le renforcer. Mais il faut aussi un temps de répit. Sur ce sujet, le gouvernement reconnaît une erreur qu'il entend rapidement corriger », a dit la ministre du Travail dans une déclaration à l'AFP, s'engageant « à trouver dans les tout prochains jours les solutions »

Chaque année en France, 4 500 enfants selon des statistiques gouvernementales.

La perte d’un enfant est une tragédie terrible. La solidarité nationale auprès des parents doit être renforcée. Avec @AdrienTaquet nous réunirons les associations & partenaires sociaux pour améliorer rapidement le soutien aux parents (dont les congés), et l’inscrire dans la loi. https://t.co/co7sTcEiqS Muriel Pénicaud (@murielpenicaud) February 1, 2020