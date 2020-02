La fondation pour la mémoire de l'esclavage officiellement lancée

Ce 4 février est la date anniversaire de la première abolition de l'esclavage en France en 1794 par la Convention, avant d'être définitivement aboli plus d'un demi-siècle plus tard. Pour l'occasion, la nouvelle fondation pour la mémoire de l'esclavage a organisé, ce mardi, son premier événement public au Musée du Louvre à Paris.

Publicité Lire la suite

Cette instance voulue par François Hollande est née en novembre dernier. Elle succède au Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Dix-neuf ans après la loi Taubira qui reconnaît l’esclavage et la traite comme des crimes contre l’humanité, l'instance se fixe pour objectif de transmettre, de faire vivre la mémoire et la recherche, mais surtout de célébrer la mixité française. Des lycéens et collégiens ont donc échangé avec des membres de la fondation.

« La France est un pays de diversité, mais on ne sait pas toujours d’où vient cette diversité. Elle est liée à une histoire, l’histoire de la traite, de l’esclavage, de la colonisation, des migrations. Ce n'est pas évident, c'est pour cela que la clé c'est l'école », explique l'ex-Premier ministre et président de la Fondation, Jean-Marc Ayrault.

Pour l'ancien maire de Nantes, cette structure doit s'adresser aux jeunes. Pour s'adresser à cette jeunesse, elle prévoit d'offrir des « voyages mémoriels » ou encore de créer un « musée virtuel ».

Lancement de la Fondation pour la mémoire de l’#esclavage au @MuseeLouvre. Devant 200 jeunes, les mots de Léonora Miano et les tambours du Ka redonneront la parole à Madeleine, affranchie de Guadeloupe en 1794, icône du Louvre en 2020 Jean-Marc Ayrault (@jeanmarcayrault) February 4, 2020

« Un combat d'intérêt commun »

« Elle doit éclairer, aussi, sur ce qu’il faut faire pour, non pas vivre côte à côte ou les uns contre les autres, mais vivre ensemble, ne pas se laisser entraîner dans des formes de racialisme, de communautarisme mais essayer de voir comment nos valeurs peuvent être partagées », ajoute Jean-Marc Ayrault.

Mais l'ex-Premier ministre insiste : « À condition, évidemment, que les politiques que nous menons concrètement pour les gens fassent reculer les inégalités, les discriminations, les préjugés, le racisme. Donc, c’est un combat d’intérêt commun. C’est un combat pour une République qui soit en cohérence avec elle-même ».

La Fondation, à moitié financée par l'État, sera logée à l'Hôtel de la Marine, place de la Concorde, où l'abolition de l'esclavage fut décrétée le 27 avril 1848 par Victor Schoelcher.

►À écouter aussi : Pourquoi raconter des histoires de l'esclavage?