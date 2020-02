Les professions libérales manifestent à Paris contre la réforme des retraites

Les professions libérales ont manifesté cet après-midi à Paris contre la réforme des retraites. Plusieurs milliers de personnes, avocats, infirmiers, médecins, kiné, ou encore pilotes de ligne, ont battu le pavé entre les places de la Bastille et de l’Opéra.

Le cortège était composé essentiellement d’avocats très remontés contre la réforme, qui prévoit de doubler les cotisations retraites pour ceux qui gagnent moins de 45 000 euros par an. « On va passer en moyenne de 14% à 28%, donc une hausse de 14% de nos charges, dénonce Thibault Geoffroi, jeune avocat au barreau de Paris. J'ai fait la simulation : par rapport à ce que je gagne, je cotiserai 7 000 euros de plus par an pour gagner, au final, 4 000 euros de moins par an sur ma pension. Qui, aujourd'hui, accepterait un tel delta ? Ce n'est pas possible »

Nous ne coûtons rien au contribuable, au contraire: nous contribuons à la solidarité nationale. Patrick Parmiere, avocat manifestant contre la réforme des retraites

⚡Arrivée des 15 000 manifestants du collectif #SOSRetraites Place de l'Opéra. 100% des barreaux en grève, une mobilisation historique pour la profession #AvocatsEnColere #AvocatsEnGreve

Une rencontre avec le Premier ministre Edouard Philippe, prévue dimanche, a été reportée à ce mardi. « C'est vraiment l'accès à la justice qui est en jeu. C'est l'humanité de la justice qui est en jeu », martellent les avocats grévistes. Rappelons que le procès en appel pour blanchiment aggravé de fraude fiscale de Patrick et Isabelle Balkany a été repoussé en raison de la grève des avocats.

Les orthophonistes s’inquiètent également de la hausse des charges. Pour Isabelle Bir, orthophoniste à Vincennes, c’est l’avenir de la profession qui est en jeu. « Je gagne 35 000 euros par an de bénéfices, je paie 700 euros pour ma retraite. Si cette réforme passe, je vais passer à 1 400 euros par mois de cotisation retraite - et je ne sais pas si j'aurai une compensation qui va me permettre de continuer à exercer mon métier correctement. On ne peut pas augmenter nos honoraires parce qu'on est conventionnés par la Sécurité sociale, on ne pourra pas répercuter cette hausse sur le prix de nos consultations. »

Comme les avocats, ces professions veulent conserver leurs caisses de retraites autonomes et bénéficiaires.

