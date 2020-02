Municipales en France: Hidalgo plus écolo que les écolos?

Anne Hidalgo a présenté ce jeudi 6 février son programme. La maire sortante de Paris veut porter un projet écologique et solidaire pour tenter d'être reconduite à la tête de l'exécutif dans la capitale.

L'écologie tout le monde en parle dans cette campagne pour les municipales. Anne Hidalgo aussi en essayant de faire valoir son bilan, en faisant des promesses - par exemple celle d'une ville 100 % vélo - et en insistant sur ce qu'elle met sous le vocable « écologie ».

« Un projet qui permettra à chaque Parisienne, à chaque Parisien à trouver sa place quel que soit son parcours ou ses moyens. Un projet écologique et solidaire pour remettre l’humain et son environnement au cœur de tout », explique la maire de Paris.

Anne Hidalgo se veut plus écolo que les écolos ou mieux écolo que les écolos et donc que David Belliard, le candidat écologiste, qui est parti tout seul et veut porter une coalition climat à laquelle la maire sortante ne veut pas penser pour le moment.

« La question d’alliance, de coalition et autres, ce sont des questions partisanes et je n’ai pas souhaité qu’on rentre dans ce sujet par des questions partisanes », a-t-elle insisté.

Anne Hidalgo espère bien profiter du fait qu'elle est « identifiée à l'écologie », explique un conseiller municipal parisien, pour lequel c'est peut-être à Paris que la vague écologiste, qui place les candidats verts très haut dans de nombreuses villes, sera du coup contenue. Autrement dit : Anne Hidalgo espère garder son leadership et rassembler autour d'elle au second tour.

À ce jour, les candidats déclarés pour la mairie de Paris sont : Anne Hidalgo (PS), Benjamin Griveaux (LaREM), Rachida Dati (LR), David Belliard (EELV), Ian Brossat (PCF), Danielle Simonnet et Vikash Dhorasoo (LFI), Serge Federbusch (RN), Gaspard Gantzer, Pierre-Yves Bournazel, Pierre Liscia, Christophe Berkani, Marcel Campion.