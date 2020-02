Avant les municipales, les maires inquiets de la pauvreté des seniors

Comment les maires français perçoivent-ils la pauvreté dans leur commune ? Un sondage mené par l'IFOP et le Secours catholique essaie de répondre à cette question. Cette enquête est menée avant chaque municipal depuis 1995 et cette année des nouveautés apparaissent.

La situation globale s'améliore à en croire la perception des maires, mais ils constatent l'arrivée de nouvelles populations précaires. « Les personnes âgées font une percée dans les perceptions des maires sur les publics comme étant les plus en difficultés sociales », analyse Jérôme Fourquet, directeur de l'IFOP.

Mais un constat n'évolue pas. Plus les personnes sont précaires, moins elles sont visibles par les maires. « Notre sondage porte sur 400 maires dans lesquels il y a une majorité de maires de petites communes donc c'est sans doute un des facteurs d'explication c'est-à-dire que la grande pauvreté, celle qui est visible parce qu'elle est dans la rue c'est vrai qu'elle touche beaucoup plus les grandes villes, les métropoles », explique Véronique Fayet présidente du Secours catholique.

L'objectif de l'enquête n'est pas de blâmer les maires pour la situation sociale du pays. « On rend hommage aux maires. On veut coconstruire des solutions parce que les personnes précaires et pauvres que nous rencontrons, elles ont des idées. Et en parallèle bien sûr on interpelle fortement le gouvernement », poursuit-elle.

Malgré une légère amélioration de la situation constatée par les élus locaux, la réalité est différente. La pauvreté est en hausse en France. En 2018, plus de 9 millions de Français vivaient sous le seuil de pauvreté.

