La France réduit son déficit commercial de 4 milliards d'euros en 2019

La France a réduit en 2019 son déficit commercial. Il est actuellement de 59 milliards d'euros, soit 4 milliards de moins par rapport à 2018. À l'origine de ces résultats : la bonne tenue des exportations et une facture énergétique allégée grâce à la baisse des prix du pétrole.

Malgré les vents contraires, à savoir l'imposition des taxes américaines sur l'acier, l'aluminium et le vin, la balance commerciale française s'améliore, se félicite Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères :

« Le déficit commercial se réduit de l’ordre de 4 milliards d’euros. Nous avons plus d’exportations. Plus 3 %, c’est 16 milliards d’euros, c’est pas rien. Et nous avons également plus d’exportateurs. Nous avons au total 3000 entreprises supplémentaires et donc nous avons un record depuis 17 ans. »

Augmentation grâce aux accords de libre-échange

Ce sont l'aérospatial, le luxe, l'agroalimentaire et les produits pharmaceutiques qui s'exportent le mieux. La France garde sa 5e place d'exportateur mondial. La France qui a su profiter, selon le secrétaire d'État, des accords de libre-échange conclus par l'Union européenne : « On augmente nos exportations de quasiment 12% au Canada et de presque 17% au Japon ».

De plus en plus de PME françaises exportent. Selon une enquête BPI France, celles qui réalisent plus d'un quart de leur chiffre d'affaires à l'international présentent de meilleures perspectives de croissance, d'emploi et d'investissement que les autres.