Macron convie les députés de sa majorité pour tenter de les rassurer

Emmanuel Macron invite à l'Élysée ce mardi, à l'heure du dîner, les députés de la majorité pour tenter de se rabibocher avec une partie d'entre eux. Beaucoup d'élus marcheurs sont déçus et parfois même en colère d'avoir été lâchés par le chef de l'État après avoir refusé – comme le demandait le gouvernement – d'allonger la durée du deuil parental.

« J'en attends rien ». Pour ce député marcheur, un cocktail dans la salle des fêtes de l'Élysée ne suffira pas pour « traiter » les parlementaires. « On sera 300 face au président, il n’y aura pas d’échanges ».

D'autres espèrent quand même obtenir un mea culpa d'Emmanuel Macron. Le tacle de l'Élysée sur le « manque d'humanité » de la majorité reste en travers de la gorge de plusieurs députés.

Mais ce n'est pas la faute du chef de l'État, défend pourtant un député en vue, qui attaque « l’orgueil mal placé » de certains de ses collègues.

Cet épisode va quand laisser des traces au sein du groupe, déjà échaudé par le projet de loi asile et immigration, par le bras de fer autour de l'âge pivot et marqué par les départs successifs d'une grosse douzaine de députés.

Alors pour surmonter ce « petit malaise , comme le dit un député et surtout passer à autre chose, un parlementaire sans états d'âme n'attend pas de « calins », mais un cap, du concret : Emmanuel Macron doit nous dire « là où on doit aller, comment on se remobilise. Il faut commencer à travailler sur le 2e quinquennat », s'impatiente déjà ce marcheur.