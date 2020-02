Jean Vanier, fondateur de l'Arche, accusé d'agressions sexuelles

L'Arche, une organisation qui accueille dans le monde entier des personnes ayant une déficience intellectuelle, a dévoilé samedi une enquête interne dans laquelle son fondateur canadien Jean Vanier, décédé en 2019, est accusé d'abus sexuels sur plusieurs femmes.

Il était présenté comme une figure lumineuse du christianisme français, un grand humaniste qui a donné sa vie aux plus vulnérables. L'image associée au nom de Jean Vanier vient de s'effriter. Une enquête interne menée par un organisme indépendant révèle ce samedi que le fondateur de l'Arche aurait commis des abus sexuels sur plusieurs femmes.

Elle a permis de recueillir les témoignages concordants de six femmes avec lesquelles Jean Vanier aurait initié des relations sexuelles dans le cadre d’un accompagnement spirituel. Les faits se seraient produits entre 1970 et 2005.

L'Arche explique que les victimes non déficientes mentales étaient sous l'emprise psychologique et spirituelle de son fondateur. Il aurait ainsi usé de formules mystico-religieuses pour parvenir à ses fins. « C’est Jésus qui t’aime à travers moi », aurait-il dit à l’une des six femmes agressées sexuellement.

« J'étais comme figée », a relaté l'une des femmes. « Je réalisais que Jean Vanier était adoré par des centaines de personnes, comme un saint vivant, qu'il parlait de son soutien aux victimes d'abus sexuel, ça avait l'air d'un camouflage et j'ai trouvé difficile de soulever la question ».

L'enquête révèle que Jean Vanier aurait reproduit les pratiques déviantes du père Thomas Philippe qu'il considérait comme son père spirituel. Ce prêtre dominicain, décédé en 1993, avait été condamné dans les années 1950 pour abus sexuels sur des femmes.

« Nous sommes bouleversés par ces découvertes et nous condamnons sans réserve ces agissements en totale contradiction avec les valeurs que Jean Vanier revendiquait par ailleurs », ont écrit les responsables de l'Arche Internationale, Stephan Posner et Stacy Cates Carney, dans une lettre adressée aux membres de l'organisation. « Nous voulons dire aussi notre gratitude aux femmes qui, il y a quelques années, ont brisé ce silence au sujet du père Thomas Philippe et ont ainsi aidé d'autres à se libérer d'un fardeau injuste de honte et de peine », ont-ils ajouté, leur demandant « pardon ».

La Conférence des évêques de France a fait part de sa « stupeur » devant ces révélations, et assuré de sa compassion les femmes ainsi abusées.

Communiqué du Conseil Permanent de la #CEF à la suite des annonces faites le 22 février 2020 par @larcheintle à propos de #JeanVanier et du père Thomas Philippe. 📣▼ https://t.co/gITZdZkc33 Eglise Catholique (@Eglisecatho) February 22, 2020

L'Arche, dont le siège international est à Paris, est une fédération d'associations qui anime 154 lieux dans 38 pays où des personnes handicapées mentales vivent – spécificité de ces communautés – avec leurs accompagnants, salariés ou volontaires.