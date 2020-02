Procès Reda Hame: la personnalité de l'accusé en question

Pour le deuxième jour du procès de Reda Hame, ce Parisien de 34 ans accusé d’avoir rejoint durant une semaine en juin 2015 le groupe État islamique en Syrie, où il aurait été recruté pour commettre un attentat en France par Abdelhamid Abaaoud, la cour s’est intéressée à la personnalité de l’accusé.

De notre envoyée spéciale au tribunal de Paris, Laura Martel

Une enfance ordinaire, une pratique religieuse tout aussi ordinaire et des débuts professionnels plutôt réussis : qu’est-ce qui a donc poussé Reda Hame à rejoindre le groupe État islamique en Syrie en juin 2015 ?

Pour expliquer ce départ, le trentenaire fluet met en avant un contexte : une rupture, la perte de son emploi et l’objectif de retrouver un cousin disparu trois ans plus tôt, qui pourrait être en Syrie.

Mais il évoque aussi l’idée d’aller voir lui-même ce qu’est le groupe État islamique, pour en avoir le cœur net, au-delà de ce qu’en disent les médias, précise-t-il. Car si Reda Hame nie toute radicalisation religieuse, il concède une radicalisation politique. Son « complotisme », comme il le qualifie lui-même, date de 2003.

Une rage contre l'injustice

Les mensonges des Américains pour déclencher la guerre en Irak ont, dit-il, imprimé en lui une défiance envers les médias et les gouvernants. Si, sur des mensonges, on peut tuer des milliers d’innocents, c’est que tout est possible. On se méfie de tout, explique-t-il, avant d’ajouter : « Ma rage, c’est contre l’injustice. C’était des musulmans, mais avec des Chinois, j’aurais réagi pareil ».

Un peu plus tôt, sa sœur et son ex-petite amie lui avaient apporté un soutien sans faille, semblant parfois frôler le déni. Cette dernière se dit d’ailleurs prête à l’attendre. Mais s’il affiche des projets d’avenir, celui qui encourt vingt ans de prison et a déjà passé plus de quatre ans et demi derrière les barreaux, déclare : « Elle ne doit pas gâcher sa vie à m’attendre, je suis en train d’effectuer une peine de meurtrier, alors que je n’ai rien fait ».

Arrêté en août 2015 après son retour de Syrie, Reda Hame a été formé à Raqqa par Abdelhamid Abaaoud, l'un des cerveaux des attaques jihadistes du 13-Novembre. Il est soupçonné d'avoir voulu faire un attentat, ce qu'il nie.