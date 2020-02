Marine Le Pen en campagne au Salon de l’agriculture

Toute la journée, ce mardi, la présidente du Rassemblement national a arpenté les allées du Salon de l’agriculture à Paris. Marine Le Pen s’est offert un bain de foule, mais, quel que soit le sujet abordé, celle qui est déjà candidate à la présidentielle n’en avait que pour Emmanuel Macron. Reportage.

« Une photo s’il vous plait. Vous êtes un amour. » C’est devenu une habitude : depuis quelques années Marine Le Pen est chez elle au Salon de l’agriculture. Mais derrière son grand sourire, derrière les selfies, c’est bien la candidate à la présidentielle 2022 qui arpente les stands de la porte de Versailles.

Une candidate à l’offensive contre le président Macron qui, dans les mêmes allées le week-end dernier, mettait en garde les agriculteurs face aux sirènes du Rassemblement national.

« Pour le coup, lui, il ferait bien de retarder un peu son entrée en campagne présidentielle. Venir indiquer aux agriculteurs qu’ils auraient une retraite à 85% du Smic pour après venir dire : " Ah ben non, pour finir ça ne peut pas se faire ", c’est ignoble », lance-t-elle.

Marine Le Pen rend coup pour coup. Mieux, elle attaque le président sur sa gestion du coronavirus ou au probable recours au 49.3 sur la réforme des retraites.

« Je trouve que quand on refuse le référendum et qu’en plus on passe par le 49.3, ça fait quand même un peu beaucoup. Clairement, il y a une volonté de la part du gouvernement de passer en force depuis le début », commente-t-elle.

À trois semaines des municipales, Marine Le Pen est donc bien en campagne, mais pour la présidentielle. Elle présentera d’ailleurs ce mercredi un livre blanc sur la sécurité en 95 points, l’un des enjeux majeurs, selon elle, pour 2022.