Municipales à Paris: Rachida Dati, candidate LR, poursuit son ascension

Depuis son entrée en campagne, Rachida Dati laboure Paris avec ses équipes. Un travail de terrain qui lui a permis de grimper dans les sondages et de talonner Anne Hidalgo, voire de la dépasser. La dynamique Dati donne à la droite envie d’espérer.

Pour aider la candidate Les Républicains à Paris à continuer son ascension, plusieurs poids lourds de la droite sont venus la soutenir lors d’une réunion publique autour de Nelly Garnier.

Sur un trottoir de la rue de la Roquette, Rachida Dati et Hervé Morin se retrouvent comme de vieux copains. La sarkozyste et le centriste ont fait gouvernement commun avant 2012 avec un autre invité qui arrive juste après à la réunion, François Baroin.

Les députés LR Annie Genevard et Eric Ciotti complètent la photo de famille. Celle d’une droite rassemblée autour de Rachida Dati et de sa tête de liste dans le 11e arrondissement, Nelly Garnier. L’enjeu est important pour la droite et Rachida Dati le sait : « Ces municipales vont être le premier pas pour les futures et nouvelles victoires. Moi j’y crois, mais cette mobilisation, il ne faut rien lâcher. »

Le gouvernement pointé du doigt

Pour Hervé Morin aussi il ne faut rien lâcher et il faut nationaliser l’enjeu. « Cette élection c’est aussi un moyen d’adresser un message à un pouvoir qui n’écoute plus. »

Même son de cloche pour François Baroin : « J’entends ici ou là les hommes actuels en responsabilités au niveau national dire "on va enjamber le scrutin". Mais qu’est-ce que cela veut dire ? »

Le maire de Troyes n’a pas non plus hésité à citer Agnès Buzyn : « Quand je vois qu’on est capable de produire un candidat en 10 jours qui commence à vous faire la leçon sur ce qu’il faut faire à Paris... Alors qu'elle n’a pas été capable de faire la leçon sur ce qu’il fallait faire pour les hôpitaux de France. »

Un tacle à Agnès Buzyn dans l’espoir de gagner à Paris. Un moyen pour Les Républicains de reprendre du poil de la bête face à Emmanuel Macron. Avec un petit coup de pouce de Nicolas Sarkozy qui va apporter lui aussi son aide à Rachida Dati lors d’un meeting juste avant le premier tour.