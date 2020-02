Coronavirus: Emmanuel Macron rend visite aux soignants de la Pitié-Salpêtrière

Avant de s'envoler pour Naples, Emmanuel Macron était ce jeudi matin 27 février à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Une visite pour apporter son soutien aux personnels soignants mobilisés face à l'épidémie de coronavirus. C’est dans cet hôpital qu’est décédé le premier Français victime du Covid-19, le mercredi 26 février.

C’est la première fois que le président intervient ainsi publiquement sur ce dossier. Emmanuel Macron se montre en tant « chef de guerre contre le virus ». « On a devant nous une épidémie qui arrive, lance-t-il. On sait que certains pays sont d’ores et déjà beaucoup plus touchés que nous. Cela suppose de s’organiser à chaque étape, sans doute différemment et on va devoir l’affronter au mieux avec la vie qui continue. »

Le président de la République a longuement dialogué devant les caméras de télévision, car l'objectif était également bien sûr de faire de la pédagogie, à l'heure où les Français s'inquiètent. « Il faut à la fois avoir une information transparente afin que l’on puisse s’organiser sans que cela crée d’effet de panique injustifiée », a souligné le chef de l'État.

Emmanuel Macron s'est ensuite livré au jeu des questions-réponses avec les blouses blanches. « Ça ne sert à rien de porter le masque ? », leur a-t-il demandé. « Dites-nous quand c'est utile et quand ça ne l’est pas ». La visite a permis une bonne heure d'explications sur le risque épidémique et surtout les conduites à tenir.

Depuis l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le Président @EmmanuelMacron a adressé un message à l’ensemble des personnels hospitaliers mobilisés face au coronavirus : pic.twitter.com/K4nsH6woJi Élysée (@Elysee) February 27, 2020

Injecter plus de moyens dans les hôpitaux publics

Mais Emmanuel Macron n'aura pas échappé à la grogne des personnels hospitaliers mobilisés depuis 5 mois pour réclamer plus de moyens. Les médecins n'ont pas mâché leurs mots, les échanges ont été parfois très directs : « Si 10 millions de personnes sont contaminées, on va manquer de personnel » a fait valoir un médecin.

Un neurologue membre d'un collectif pour la défense de l'hôpital public a interpellé le président. Il a tenu à rappeler les conditions dans lesquelles l'hôpital se prépare à affronter l'épidémie. « Les personnels soignants sont extrêmement impliqués et ils l'ont déjà prouvé dans le passé. Le risque est grand, pas seulement du fait qu’on ne sait pas comment l’épidémie va évoluer, mais parce que le système des hôpitaux publics est actuellement en partie sinistré. »

Ce neurologue a rappelé l’importance d’injecter plus de moyens, afin que les personnels soignants puissent s’occuper des lits. Des moyens « urgentissimes », selon lui. « Sans injection de moyens rapides, nous ne pourrons pas faire face à ce type de crise et je pense qu’il est de la responsabilité des tutelles en général et du président de la République qui est le protecteur de l’ensemble de la nation d’assumer ce rôle, tout de suite. »

Le président a promis de nouveaux moyens. « Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi », a conclu Emmanuel Macron.