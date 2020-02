Coronavirus en France: de grands rassemblements annulés sur tout le territoire

Alors que l'épidémie de coronavirus progresse en France, le gouvernement a annoncé ce samedi 29 août une série de mesures.

L'épidémie de nouveau coronavirus progresse en France. Elle est désormais au stade 2 sur une échelle de 3. Seize nouveaux cas ont été recensés depuis hier soir, portant le total à 73 depuis fin janvier. Cela « représente en tout 59 patients hospitalisés », « 12 guéris » et 2 décédés, a indiqué ce samedi le ministre de la Santé Olivier Véran, à l'issue d'un Conseil de défense et un Conseil des ministres exceptionnels. Face à l'intensification de la menace, une série de mesures ont été adoptées.

Tous les événements réunissant plus de 5 000 personnes dans un milieu fermé sont annulés. Il en va de même de ceux « en milieu ouvert quand ils conduisent à des mélanges avec des populations issues de zones où le virus circule possiblement », a précisé le ministre. Le semi-marathon de Paris, prévu dimanche, n'aura donc pas lieu. C'est également le cas du carnaval d'Annecy et du salon immobilier de Cannes. Le Salon de l'Agriculture, censé se terminer ce dimanche, ferme ses portes dès ce samedi soir.

Des mesures plus strictes ont été prises concernant les deux principaux foyers de propagation du virus en France : cinq communes de l'Oise et celle de La Balme-de-Sillingy, en Haute-Savoie. Tous les rassemblements y sont interdits. Les établissements scolaires seront fermés lundi. Il est également demandé aux habitants de ces zones de limiter leurs déplacements et de privilégier le télétravail.

Au niveau national, en revanche, aucune mesure n'est prise concernant les transports en commun. Rien non plus au sujet d'un éventuel report des élections municipales. En tout cas, pour l'instant, a précisé Olivier Véran. « Ces mesures sont provisoires et nous serons sans doute amenés à les faire évoluer. Ce sont des mesures contraignantes et nous souhaitons paradoxalement qu'elles durent un peu, parce que cela voudrait dire que nous parvenons à contenir la propagation du virus. »