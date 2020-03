Réforme des retraites: après l'annonce du 49.3, la réaction des partenaires sociaux

Le Premier ministre français Édouard Philippe a annoncé ce samedi devant l'Assemblée nationale sa décision de recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote le projet de loi sur la réforme des retraites.

Publicité Lire la suite

Édouard Philippe a assuré les partenaires sociaux de sa volonté de « faire encore évoluer le texte du projet de loi ». Ce projet phare d'Emmanuel Macron vise à remplacer la quarantaine de régimes spéciaux en un système de retraite universel à points. Une réforme qui a provoqué une longue mobilisation en décembre et en janvier, mais qui serait nécessaire, selon Bernard Cohen Hadad, président du think tank Etienne Marcel qui défend les PME.

Il ne faut pas être égoïste et penser aux jeunes qui auront demain des parcours hachés. Bernard Cohen Hadad, président d'un think tank pro-PME

Céline Verzeletti, secrétaire confédérale CGT, fustige une décision prise lors d'un Conseil des ministres exceptionnel sur le coronavirus. « Cette décision, assez incompréhensible, montre tout le mépris qu’a ce gouvernement vis-à-vis de la population, puisqu’il prive l’Assemblée nationale de voter et de débattre de tous les articles. D’ailleurs, on arrivait sur du fond et des sujets intéressants : la valeur du point, l’âge d’équilibre dans le futur projet… Ils ont privé aussi les organisations syndicales de vraies négociations sur cette question. Et jamais ils n’assument ce qu’ils font ! Ce n’est jamais de leur faute. S’ils dégainent le 49.3, ce serait de la faute de l'opposition, qui ferait obstruction parce qu’ils déposent beaucoup trop d’amendements. Si la population est opposée à cette réforme, c’est parce qu’elle ne comprend rien. C’est une décision assez lâche : comme ils ne convainquent pas, ils sont dans la contrainte. Et ça, je trouve que c’est particulièrement désastreux, surtout dans un contexte social assez explosif. »

« La seule surprise, c’est de mêler à la fois une crise sanitaire sur le coronavirus, pour lequel le gouvernement semble s’empresser, et d’ajouter une crise politique à cette situation déjà très compliquée, a réagi Éric Beynel, porte-parole du syndicat Solidaire. Depuis le début, depuis deux ans, depuis le rapport Delevoye, le gouvernement fait tout et n'importe quoi pour un projet central pour la vie de nos compatriotes. C’est extrêmement important, la retraite. Ça mérite de prendre du temps, de travailler au consensus, de trouver des accords. Ça mérite de prendre le temps de débattre. Eh bien non ! Au contraire, on a de l’amateurisme, de l’à-peu-près, du bricolage, et puis des coups de force, comme celui d’hier par Édouard Philippe. » Le syndicat Solidaire compte bien se mobiliser à nouveau prochainement contre ce projet.

►À lire aussi : Retraites: le 49.3 ne signe pas la fin des débats au Parlement