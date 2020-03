Retraites en France: l'intersyndicale appelle à des mobilisations mardi après le 49.3

Les organisations syndicales opposées à la réforme des retraites appellent à des mobilisations mardi 3 mars pour protester contre le recours à l'article 49.3 de la Constitution. Pour l'intersyndicale, ce recours du gouvernement est une «nouvelle preuve» que le gouvernement veut « faire passer en force son projet de régression sociale ».

Ce samedi 28 mars, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé qu'il fera usage de l'article 49.3 de la Constitution qui permet l'adoption d'un texte législatif sans vote. Dans un communiqué commun de la CGT, FO, la CFE-CGC, la FSU et Solidaires, les organisations de lycéens Fidl, MNL, UNL et d'étudiants Unef déclare ce lundi 2 mars que le 49.3 « démontre l'impuissance du gouvernement à répondre aux interrogations sérieuses et légitimes des parlementaires à propos de ce projet incomplet, très approximatif, aux multiples inconnues ».

Faute de convaincre, le gouvernement choisit la contrainte et le passage en force ! pic.twitter.com/GMDGZ6PKgt La CGT (@lacgtcommunique) March 2, 2020

La CFE-CGC, qui a participé à quelques-unes des journées interprofessionnelles organisées par l'intersyndicale depuis le 5 décembre pour protester contre la réforme des retraites, n'appelle pas cette fois à la mobilisation de mardi. Mais elle cosigne le communiqué commun et l'analyse sur l'utilisation du 49.3.

Les syndicats appelant aux mobilisations prévoient de « multiplier partout localement des rassemblements dès lundi 2 mars, et à organiser des manifestations devant les préfectures et sous-préfectures le mardi 3 mars, y compris par le recours à la grève ».

Deux motions de censure séparées ont été déposées par l'opposition. Elles devraient être débattues « a priori mardi » à l'Assemblée nationale. Si elles sont rejetées, la réforme visant à créer un « système universel » de retraite par points sera considérée comme adoptée. Il s'agit d'un scénario probable car le gouvernement dispose d'une majorité confortable à l'Assemblée.

Même si l'Assemblée nationale n'a pas pu finir de débattre, le texte sera quand même débattu au Sénat en avril. La Chambre haute, dominée par la droite, n'autorise pas l'usage du 49.3. L'adoption définitive est donc attendue pour l'été.

