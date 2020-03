Procès Fillon: les «preuves» de Pénélope ont du mal à convaincre le tribunal

François et Pénélope Fillon au Tribunal de grande de instance de Paris, le 27 février 2020.

Le procès Fillon pour détournement de fonds publics se poursuit. L'épouse de l'ancien Premier ministre, Pénélope, est accusée d'avoir occupé un emploi fictif d'attachée parlementaire de son mari en échange d'une rémunération. Pour tenter de convaincre le tribunal, les avocats des époux Fillon ont déballé, ce lundi 2 mars, une multitude de documents visant à prouver le travail effectué par Pénélope. La défense misait beaucoup sur cette audience, mais le tribunal a visiblement eu du mal à considérer ces documents comme autant de preuves.

Ce sont deux petits classeurs noirs. À l'intérieur, les traces de la vie professionnelle de Pénélope Fillon soigneusement classées par la défense. Il y a d'abord des coupures de la presse locale des années 1990. On peut lire que Mme Fillon a participé là à un vernissage de peinture, ici à l'ouverture d'une auberge. Face à ces premières pièces versées par la défense, le tribunal semble circonspect.

Viennent ensuite des dizaines de copies de courriers adressés au député François Fillon. Mais pour la majorité de ces lettres, son épouse reconnaît ne pas être intervenue dans l'écriture des réponses. « Je n'arrive pas à comprendre votre rôle dans ces courriers ? », regrette la présidente, bien décidée à faire la lumière sur chaque document.

Analyse pénible

La réponse de Pénélope Fillon est flottante. Elle explique que, pour chaque lettre, après lecture, elle indiquait à Jacqueline Fourmont, la secrétaire historique de François Fillon, la suite qu'il fallait donner au courrier. La présidente la reprend, agacée : « Mme Fourmont, avec toute son expérience, elle avait besoin de vous ? » Pénélope Fillon répond : « Oui, je pense que ce double regard lui était... utile », conclut-elle, sur le grill.

Pendant de longues heures, l'analyse pénible de tous ces documents se poursuit. À quelques centimètres derrière son épouse, à la barre lui aussi François Fillon vient régulièrement à sa rescousse. Face au tribunal, il déclare : « Pénélope me secondait et faisait le lien entre le terrain et moi. Elle avait un rôle de donneur d'ordres, pas d'assistante » !

